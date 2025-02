A época está a começar de forma positiva para a jovem tenista madeirense Madalena Fernandes. A competir no escalão acima do seu - Sub-18, a tenista de apenas 15 anos voltou a fazer uma boa campanha, desta feita no Torneio Internacional Junior de Setúbal, primeira vez neste tipo de prova.

Após vencer três rondas da qualificação, onde venceu uma tenista italiana e espanhola nas duas primeiras rondas e uma batalha diante da oitava cabeça-de-série da qualificação, a polaca Zofia Jaruga, onde venceu por 5-7, 6-3 e 14-12, Madalena Fernandes estreou-se em quadros principais desta categoria, e não podia ter tido melhor estreia. Num confronto 100% português, derrotou Madalena Santos, de 17 anos, em mais uma reviravolta, por 4-6, 7-6 e 6-4.

Madalena Fernandes que em novembro passado teve a estreia em torneios profissionais, ao disputar o Madeira Ladies Open, teve o duro desafio diante da segunda cabeça-de-série da prova, a espanhola Alba Maria Coromina Boluda, e virou cara a vitória da sua oponente. Em mais uma batalha, Madalena Fernandes cedeu por 6-3, 3-6 e 6-4, sendo eliminada nos 16avos da sua primeira prova J30.

A madeirense sobe para o norte do País para disputar, no Porto, no Complexo Ténis do Monte Aventino, mais um torneio desta categoria.