Ténis: Madalena Fernandes e Afonso Paulino acabam no Top-4 do Nacional Sub-16

O Clube Ténis do Jamor recebeu o Campeonato Nacional Sub-16 e contou com a presença de atletas madeirenses a chegar longe na competição.

Madalena Fernandes e Afonso Paulino foram os únicos representantes da Região na prova rainha deste escalão. Ainda no primeiro ano de Sub-16, ambos os tenistas tiveram de disputar a fase de qualificação da mesma, onde Madalena Fernandes conseguiu vencer as duas rondas e entrar no quadro principal.

Já Afonso Paulino não teve a mesma sorte e acabou por ser eliminado por David da Cunha, numa derrota apenas no tiebreak do terceiro set (6-1, 6-7(6) e 7-6(4)).

Na primeira ronda do quadro, Madalena Fernandes não conseguiu aproveitar os três match points que teve a favor no final do segundo set e acabou por sofrer a reviravolta no marcador diante da atleta do CT Caldas Rainha, Patrícia Gui.

Já nos pares masculinos, Afonso Paulino juntou-se ao habitual parceiro, Duarte Santa Maria e conseguiram ultrapassar a primeira ronda da prova, sendo eliminados nos ‘oitavos’ por Bernardo Almada-Lobo/Duarte Miranda por 2-1. Mesma sorte para Madalena Fernandes, junto de Ema Esteves, que foram eliminadas também nos oitavos-de-final perante Maria Carneiro e Sofia Pereira de Nóbrega.

O brilharete dos jovens madeirenses viria na variante de pares que, após uma vitória convincente na primeira ronda (duplo 6-1 diante de Francisca Caetano e Gaspar Correira Freire), derrotaram na ronda seguinte os quintos cabeças-de-série, Leonor Monteiro e Tiago Lima por 7-6, 4-6 e 10-4. No encontro que decidiu a passagem à final do Campeonato Nacional, os madeirenses acabaram por ser eliminados pela dupla que viria a ser campeã nacional, Constança Catalão e Jorge Vanine (6-3 e 6-3).