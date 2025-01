A final da Taça de Portugal masculina vai ser disputada pelo Sporting CP e CD São Roque a partir das 15h00, no Pavilhão Multiusos de Cavernães, em Viseu, noticiou esta tarde a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

De acordo com uma publicação no site oficial do FPTM, nas meias-finais, disputadas na manhã deste domingo, o Sporting CP venceu o GDSC Juncal por 3-0 e o São Roque eliminou o Arrabães por 3-2.

A final vai ter transmissão em direto via streaming na página de Facebook da FPTM.