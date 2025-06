O treinador Fábio Pereira está de luto pelo falecimento do pai, José António Pereira.

José António Pereira foi sempre um dos grandes impulsionadores da carreira desportiva da Fábio Pereira, primeiro enquanto jogador, acompanhando-o de forma ininterrupta no trajeto que este cumpriu nos diferentes escalões do futebol juvenil do Marítimo. E depois como treinador, não deixou de seguir de perto a carreira do técnico.

Maritimista confesso, José António Pereira, sócio dos verde-rubros há décadas, tinha o desejo de ver o filho atuar no Estádio dos Barreiros. Ambição que se concretizou quando Fábio orientou o Marítimo recentemente.

Aos familiares e amigos enlutados, o JM envia sentidas condolências.