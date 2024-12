O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considerou hoje “muito importante” vencer na receção de sábado ao Moreirense, que vive um “excelente momento”, da 14ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Sabemos bem da valia do nosso adversário, que está a fazer uma época fantástica, com um excelente treinador e princípios de jogo. Vai ser um jogo duro e vamos ter de estar ao nosso melhor nível para conseguir levar de vencida esta turma tão difícil”, revelou o técnico, logo a abrir a conferência de antevisão, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Apesar de a formação madeirense ocupar o 16º lugar, com apenas nove pontos, em igualdade com o Farense, que é 17º, Tiago Margarido considera que a “equipa tem sido coesa”, desvalorizando qualquer cenário de “mais ou menos pressão”, por acreditar que os jogadores estão a “fazer as coisas bem”.

“É muito importante começarmos a somar pontos aos que já temos. Queremos muito que isso aconteça, mas a fiabilidade daquilo que estamos a fazer está a ser provada em campo. Basta começarmos a concretizar os golos. Quando isso acontecer, vamos conseguir a pontuação que precisamos”, notou.

Nas comemorações do 114º aniversário do emblema insular, que tiveram lugar no domingo, o presidente Rui Alves pediu mais golos ao conjunto ‘alvinegro’, que apenas marcou por sete vezes no campeonato, sendo que o técnico, de 35 anos, se mostrou confiante de que isso vai acontecer “já neste jogo” com os ‘cónegos’.

“Queremos muito materializar a produção ofensiva que temos tido. Ao nível das oportunidades [de golo], estamos satisfeitos com o que estamos a criar. Falta consumar o golo, mas nós acreditamos muito que a bola vai começar a entrar”, reforçou.

Recém-chegado depois de uma experiência nos brasileiros do Paysandu, o avançado camaronês Joel Tagueu pode ser a solução para “normalizar a produção de golos”, mas ainda procura adquirir os melhores índices físicos, além de que só pode ser inscrito na janela de ‘inverno’.

“O Joel [Tagueu] veio em boas condições físicas e está a ser integrado aos poucos. Está a inserir-se no grupo, com calma e ponderação. Para já, estamos muito satisfeitos, mas só vamos pensar mesmo a 100% quando o mercado [de janeiro] reabrir”, esclareceu.

A recuperar de uma grave lesão no joelho direito e sem data prevista para voltar à competição, o médio Miguel Baeza é a única baixa para este encontro.

O Nacional, 16º classificado, com os mesmos nove pontos do Farense (17º), recebe no sábado o Moreirense, que é sétimo, com 20, no Estádio da Madeira, às 18:00, em jogo 14ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.