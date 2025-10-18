Taça de Portugal: Sporting sofre mas vence e FC Porto segue em frente

O Sporting, detentor da Taça de Portugal de futebol, precisou hoje do prolongamento para vencer em casa do ‘secundário’ Paços de Ferreira (3-2), enquanto o FC Porto avançou na visita ao Celoricense (4-0), na terceira eliminatória.
Os ‘leões’ precisaram de um autogolo de Tiago Ferreira, aos 104 minutos, a desviar um cruzamento de Fresneda para dentro da baliza, para seguir em frente, após exibição ‘cinzenta’ ante o 16.º classificado da II Liga.
Ronaldo Lumungo, aos 18, adiantou os pacenses, Pedro Gonçalves empatou quatro minutos depois, mas João Victor voltou a colocar o conjunto orientado por Filipe Cândido na frente, antes de Ioannidis empatar, aos 61, e forçar o prolongamento.
Foi aí que a partida se decidiu a favor da equipa treinada por Rui Borges, com um autogolo, ficando o detentor da taça à espera de domingo para saber quem vai defrontar na quarta ronda, se Anadia ou Marinhense, ambos clubes que militam no Campeonato de Portugal.
FC Porto sem dificuldades
Alheio a dificuldades, o FC Porto não precisou de jogar ao seu melhor para vencer de forma convincente o Celoricense, emblema do Campeonato de Portugal que recebeu o vencedor de três das últimas quatro edições da Taça em casa emprestada, em Barcelos.
O polaco Bednarek abriu caminho ao triunfo, aos nove minutos, mas só a entrada do espanhol Samu, à hora de jogo, carimbou a goleada, com golos aos 62, 71 e 73 minutos.
Na próxima ronda, o FC Porto, que já venceu a Taça de Portugal por 20 vezes, vai defrontar o vencedor do duelo entre o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e o Rio Ave, da I Liga, que se defrontam no domingo.
Nacional, SC Braga, AVS e Santa Clara cumprem
Para evitar males maiores e seguir para a quarta ronda, na qual vai defrontar o Nacional da Madeira, o Sporting de Braga precisou do seu capitão, Ricardo Horta, que saiu do banco ao intervalo para fazer o único golo na visita ao Bragança, aos 84 minutos, depois de os transmontanos, do quarto escalão, venderem cara a eliminação.
Quem também se viu ‘aflito’ para seguir em frente ante um oponente do distrital, o Sporting de Espinho, foi o Santa Clara, que só conseguiu marcar no desempate por grandes penalidades, em que se superiorizou por 4-2 após 0-0 durante 120 minutos.
O AVS foi golear a casa do Fornos de Algodres (7-0), do distrital, defrontando o Académico de Viseu na próxima fase, enquanto o Arouca venceu por 2-1 no reduto do Portimonense, da II Liga, numa tarde em que o Famalicão venceu sem dificuldade em São João de Ver (3-0), deixando pelo caminho um adversário da Liga 3.
Vindo da Madeira para jogar em casa do terceiro classificado da distrital de Bragança, o Nacional levou a melhor sobre o Rebordelo (3-1), num dia em que Torreense e Farense, da II Liga, e Sporting da Covilhã, da Liga 3, também seguiram em frente.
Estrela da Amadora e Gil Vicente eliminados
Entre os ‘tomba gigantes’ nesta edição, na qual só nesta terceira eliminatória entraram os primodivisionários, nota para o Alpendorada, em que o filho do treinador do Sporting, Mário Borges, assinou um dos golos do triunfo do emblema do quarto escalão.
De nada valeu ao Estrela da Amadora, 15.º classificado da I Liga, o golo madrugador de Rodrigo Pinho, de penálti aos seis minutos, com Pauleta (43 e 52) e Borges (69) a selarem o triunfo do quinto colocado da série B do Campeonato de Portugal, logo ante um antigo campeão (1990).
Num duelo histórico do futebol português, o Alverca, da primeira divisão, perdeu nos penáltis para o União de Leiria, da segunda, depois de um 2-2 ‘teimar’ após tempo regulamentar e prolongamento.
Foi mesmo nos 90 minutos que o Académico de Viseu ‘despachou’ o Gil Vicente, por 2-1, graças ao ‘bis’ do brasileiro André Clóvis, aos sete e aos 26 minutos, anulando o tento madrugador de Cardoso Varela (03).
