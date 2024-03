Taça de Portugal: Sporting com quatro alterações, Benfica repete ‘onze’

O Sporting efetuou hoje quatro alterações no ‘onze’ inicial para o dérbi com o Benfica, das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, enquanto os ‘encarnados’ mantêm os mesmos titulares que defrontaram o Portimonense.

Face às lesões contraídas por Gonçalo Inácio e Trincão diante do Rio Ave (3-3), para o campeonato, o treinador ‘leonino’, Rúben Amorim, vai lançar Eduardo Quaresma e Marcus Edwards de início, além de promover a titularidade do guarda-redes Franco Israel e do defesa Matheus Reis.

Desta forma, o Sporting vai iniciar a partida da primeira mão das meias-finais, no Estádio José Alvalade, com Franco Israel na baliza, um trio de centrais composto por Eduardo Quaresma, Coates e Diomandé.

Nas alas, jogarão Geny Catamo e Matheus Reis, ficando o centro do meio-campo entregue à habitual dupla Morita e Hjulmand, enquanto Pedro Gonçalves e Edwards vão jogar no apoio ao goleador sueco Gyökeres.

Do lado do Benfica, Roger Schmidt não faz qualquer mudança relativamente à equipa que iniciou o encontro de domingo com o Portimonense (4-0), para a I Liga, mantendo Aursnes na lateral esquerda e lançando um trio de ataque sem um ponta de lança mais ‘tradicional’.

Trubin será o guardião dos ‘encarnados’, atrás de um quarteto defensivo formado por Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes. O meio-campo estará entregue a João Neves, João Mário e Koçu, e mais à frente surgirá o tridente ofensivo Di María, Neres e Rafa.

Sporting e Benfica defrontam-se no Estádio José Alvalade, a partir das 20:45, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que será dirigido pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.