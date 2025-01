Taça de Portugal: Benfica avança para os ‘quartos’ após reviravolta

O Benfica assegurou esta terça-feira a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal ao vencer, no Algarve, o Farense, por 3-1.

Os algarvios adiantaram-se no marcador aos 7’, por intermédio de Tomané, no entanto a reviravolta lisboeta chegaria na 2.ª parte com golos de Andreas Schjelderup (56’), Arthur Cabral (58’) e Alexander Bah (62’).

O Benfica vai defrontar, nos quartos-de-final, o vencedor do duelo de amanhã entre SC Braga e Lusitano de Évora.

Já os outros jogos dos quartos são: Gil Vicente-Sporting; Rio Ave-São João de Ver; O Elvas-Tirsense.