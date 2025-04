Bom dia!

A AD Machico garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal após muitas contrariedades. Ao JM, o técnico Élio Martins recorda as incidências da temporada, manifesta o desejo de continuar e pede maior profissionalização do clube.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Champions. Barça e PSG sofrem para seguir em frente.

Por cá, Fuki assume protagonismo no Nacional e Ivo Vieira deu tempo a Rodri no Marítimo.

No karting, saiba que Martim Meneses ‘voa’ em Valência.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!