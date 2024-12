O primeiro dia de competição no Torneio Internacional da Madeira em squash viu os favoritos confirmarem os seus créditos e carimbarem a presença na segunda ronda da competição.

Tanto no quadro masculino como no feminino o peso do ranking fez-se sentir e não houve lugar a surpresas. No encontro mais aguardado do dia Hamza Khan, campeão mundial de juniores em 2023, superiorizou-se ao experiente Morris Devred por 3-1 (11-7, 13-11, 10-12, 11-6).

O jovem jogador paquistanês mostrou um elevado nível de squash diante do jogador do País de Gales e provou que é preciso contar com ele nas contas pela presença nos momentos decisivos da competição. Nos femininos, na partida mais disputada do dia, a espanhola Inês Gomez, atleta que fez parte da equipa feminina da Associação Desportiva Galomar (ADG) que conquistou o Campeonato Nacional de Clubes e a quem a organização atribuiu um Wild Card para esta prova, estreou-se na Madeira da melhor forma batendo Tereza Široká, da Chéquia, pela margem máxima (3-0).

Jogadores de 18 nacionalidades distintas - mostrando a dimensão global da competição – começaram, hoje, nos courts do Ginásio Galo Active, a competir na primeira ronda do Torneio Internacional da Madeira de squash.

Um dia que viu os favoritos avançarem nos quadros, com o peso do ranking a fazer-se sentir. A exceção acabou por ser o encontro entre Pascal Gomez e o neozelandês Anthony Lepper, com o jogador espanhol que representa a AD Galomar, e que ocupa atualmente a 367.ª posição do ranking da Associação Profissional de Squash (PSA), a levar a melhor sobre o atual 154.º jogador do mundo em cinco sets (8-11, 11-7, 10-12, 11-8 e 11-6), após uma dura batalha que durou 79 minutos.Na partida mais aguardada do dia no Quadro Masculino, Hamza Khan, campeão mundial de juniores em 2023, mostrou estar em boa forma, levando a melhor sobre o sempre competitivo Morris Devred.

A maior experiência do jogador do País de Gales poderia ser um fator decisivo, no entanto, o talento de Hamza Khan nunca deixou grande margem de manobra ao seu adversário, com o paquistanês a selar o triunfo pelos parciais de 11-7, 13-11, 10-12, 11-6. No final da partida, Hamza Khan mostrou-se extremamente satisfeito com o triunfo.

“Em primeiro lugar quero agradecer aos meus treinadores e aos meus pais por estarem sempre presentes e me apoiarem. Foi um jogo duro, mas felizmente consegui vencer. Tento sempre dar o meu melhor em todos os torneios e aqui não será diferente. Vamos ver”, referiu Hamza.

A conquista do título mundial de juniores em 2023 é um marco incontornável na carreira do ainda jovem jogador. “Fiquei, obviamente, muito satisfeito. Após 37 anos o Paquistão voltou a conquistar o título de campeão mundial de juniores. Foi uma honra para mim e uma honra para o meu país”, assegurou o jogador paquistanês.

Nas outras partidas do dia, a lei do mais forte prevaleceu com os principais favoritos a seguirem em frente.No Quadro Feminino, Ines Gomez foi a grande figura do dia. A jogadora espanhola afastou da competição Tereza Široká em jogos seguidos (3-0), com os parcias de 11-4, 13-11 e 11-9, coroando da melhor forma a sua estreia absoluta a jogar na Madeira.

Uma vitória muito boa para a atleta que representou a AD Galomar no Campeonato Nacional de Clubes, que, lembre-se, não possui ranking PSA e participa no torneio através de um Wild Card atribuído pela organização do evento. No final do encontro Ines Gomez não escondeu a sua satisfação.

“Não sabia como seria o jogo pois não conhecia a jogadora. Adaptei-me bem ao court e senti-me confortável. Senti que a minha adversária estava algo cansada e tentei impor um ritmo forte. Os jogos foram próximos, mas senti-me bem”, começou por referir a jogadora espanhola. Olhando para o próximo encontro Ines Gomez mostrou-se tranquila.

“Vou tentar fazer o melhor possível. Jogar o meu jogo e dar tudo o que tenho. Não costumo jogar este tipo de torneio, por isso para mim é uma excelente oportunidade e aconteça o que acontecer será maravilhoso. Amanhã tenho um jogo complicado e agora é descansar para amanhã lutar”, assegurou a jovem espanhola.

Nos restantes encontros das senhoras, não houve espaço para qualquer surpresa com as favoritas a selarem triunfos confortáveis diante das respetivas adversárias.