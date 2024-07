Sporting oficializa contratação de Telma Encarnação!

A internacional portuguesa Telma Encarnação é reforço da equipa feminina de futebol do Sporting, tendo assinado um contrato de três anos, até 2027, anunciou hoje o clube lisboeta, que contratou a avançada ao Marítimo.

A jogadora, de 22 anos, representava o conjunto insular desde 2016, tendo chegado à equipa principal em 2018/19 e contabilizado, desde então, 84 golos em 117 jogos pelas ‘verde-rubras’ – na época transata assinou 17 tentos em 21 partidas.

“Estava há muitos anos na Madeira, com muitas oportunidades para sair, mas o Sporting apareceu no momento certo. É um desafio muito grande, porque é um clube grande, é muito diferente do Marítimo e, aqui, os objetivos também são diferentes, mas estou pronta para isso”, disse, em declarações divulgadas pelo Sporting, salientando: “Estou a seguir o exemplo do Cristiano Ronaldo e, para mim, é um orgulho enorme”.