Cristiano Ronaldo afirmou, em entrevista ao canal La Sexta, que se considera o melhor jogador de futebol da história, destacando-se também como o mais “completo”.

Durante conversa com o jornalista Edu Aguirre, capitão da Seleção Nacional e avançado do Al Nassr, que comemora 40 anos amanhã, garantiu que nunca viu ninguém ao seu nível.

“Sou o melhor jogador da história. Não vi ninguém melhor”, eis as palavras de Cristiano Ronaldo em vésperas de aniversário.