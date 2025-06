Bom dia!

No dia em que o mundo celebrou o Olimpismo, diversas figuras de relevo do desporto regional deixaram sugestões e reflexões para inverter a tendência de diminuição de atletas olímpicos que tem afetado a Madeira nos últimos anos.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Lateral-direito Alan Nuñez é reforço do Nacional. Internacional pelo Paraguai chega por empréstimo do Cerro Porteño. Já no Marítimo, Vítor Matos vai dar oportunidades a todos na pré-época.

Saiba ainda que Volta à Madeira Classic Rally conta com 38 equipas e que Bernardo Vasconcelos está “orgulhoso” das conquistas dos sub-14 no andebol.

