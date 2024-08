O Jornal abre debate sobre a edição deste ano do Rali Vinho Madeira.

O leitor pode dar a sua opinião através de comentários ou respondendo ao inquérito que publicamos no fim de mais um evento que reúne multidões. Para votar, basta consultar a página do JM na internet e procurar pela sondagem no fundo do lado direito do monitor. ‘Foi bom’, ‘Foi bem organizado’, ‘Foi mau’, Foi mal-organizado’, estas opções do inquérito-sondagem.

Dê a sua opinião!