A seleção nacional de futebol feminino chegou ao início da tarde ao aeroporto da Madeira.

Rui Coelho, presidente da AFM, liderou a estrutura que fez questão de receber a comitiva nacional. E houve tempo para uma fotografia com a bandeira da Madeira na zona onde está situado o busto de Cristiano Ronaldo.

O primeiro treino em solo madeirense foi hoje alterado para o Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, com início marcado para as 18h15. Amanhã, a sessão de trabalho será realizada no Estádio do Marítimo, às 16h15.

O desafio frente à Bélgica disputa-se às 18h00 de terça-feira no recinto maritimista, nos Barreiros.