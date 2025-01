Os ex-selecionadores de futebol de Portugal Luiz Felipe Scolari e Fernando Santos mostraram-se hoje convencidos de que Cristiano Ronaldo vai jogar o Mundial2026 e se irá apresentar em bom plano, aos 41 anos de idade.

“Está a fazer um ano muito bom. Estive há pouco tempo na Arábia Saudita e conversei com o Cristiano. Tem desenvolvido tudo o que o leva à condição dele e vai estar em condições para que o Roberto [Martínez] o chame”, sublinhou Luiz Felipe Scolari, em declarações aos jornalistas à margem do jantar que vai encerrar as comemorações dos 110 anos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Um triunfo português no Mundial2026 “não depende apenas do Cristiano”, apontou o brasileiro, que levou a seleção portuguesa à final do Euro2004, no qual era o anfitrião, e às meias-finais do Mundial2006, numa altura em que não existia Cidade do Futebol e o presidente era Gilberto Madaíl.

“Não digo que seria melhor, uma vez que, no nosso tempo, com algumas dificuldades, era muito bom também. Foram tempos muito bons. Não tinha tudo isto, mas tinha outras coisas que nos impulsionavam e conseguíamos o que hoje Portugal tem”, disse.

Luiz Felipe Scolari revelou que continua a acompanhar a equipa das ‘quinas’ e que ainda canta o hino quando o ouve, algo que Fernando Santos naturalmente também o faz, depois de levar Portugal às conquistas do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Atualmente selecionador do Azerbaijão, Santos voltou a dizer que Cristiano Ronaldo “é o melhor jogador do mundo” e, portanto, não duvida da presença do capitão da seleção no Mundial2026.

“Sempre esperei que estivesse a um nível alto até tarde e não tenho dúvida nenhuma de que vai estar no Mundial. Vai dar o seu máximo para conquistar mais um título por Portugal. É o melhor jogador do mundo, ponto final parágrafo”, afirmou o antecessor de Roberto Martínez, que deixou o comando da equipa das ‘quinas’ após o Mundial2022.