Aulas de natação sénior e inclusiva tiveram início hoje, nas Piscinas de São Vicente, por iniciativa da autarquia local.

Estas atividades visam proporcionar a dois públicos-alvo específicos – 22 seniores e aos utentes do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de São Vicente – a oportunidade de praticarem uma atividade física de baixo impacto, com benefícios comprovados para a saúde e o bem-estar.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de São Vicente procura “promover o envelhecimento ativo e demonstrar o seu compromisso com o fomento da saúde e do bem-estar de toda a população, incluindo os grupos mais vulneráveis”.

“As aulas de Natação Sénior e Inclusiva representam uma oportunidade única para os participantes melhorarem a sua saúde física e mental, socializarem e divertirem-se”, sublinha a autarquia em comunicado.