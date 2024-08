Depois da segunda passagem pela classificativa de Câmara de Lobos, o espanhol Ruiloba continua na frente, porém com 3 segundos de vantagem sobre Alexandre Camacho.

O madeirense recupera 6 décimas ao espanhol, sendo mais rápido que o seu concorrente direto. Fez o tempo de 7:06.6, enquanto Ruiloba averbou a marca de 7:07.2.

O espanhol tenta assim ‘estancar’ as investidas de Camacho, conservando para já o primeiro posto, perdendo apenas 6 décimas no início desta etapa final do rali.

A prova continua com a classificativa Ponta do Sol 2, marcada para as 15h20.