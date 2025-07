A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal congratula o jovem atleta Francisco Gouveia, do Sporting Club Santacruzense, “pela brilhante conquista da medalha de ouro na categoria BC1 de boccia, nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude 2025, realizados em Istambul, na Turquia.”

Francisco Gouveia foi uma das maiores figuras da comitiva portuguesa, demonstrando não só talento excecional, mas também uma impressionante determinação e espírito competitivo. Com um percurso imaculado ao longo da competição, o atleta madeirense alcançou a vitória na final frente ao italiano Riccardo Zanella, com um expressivo resultado de 6-0, após já ter vencido na meia-final o checo Adam Kriz por 7-2.

“Este feito enche de orgulho toda a Região Autónoma da Madeira e é reflexo do trabalho árduo, da dedicação e da excelência do desporto adaptado madeirense. É igualmente justo reconhecer o empenho do seu treinador, Jorge Fernandes, bem como o contributo do Sporting Club Santacruzense, instituição que tem sido fundamental no apoio e desenvolvimento dos seus atletas.”, diz uma nota do Parlamento madeirense.