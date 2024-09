O jogador Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma infeção viral e é baixa para o jogo do Al Nassr frente ao Al-Shorta Bagdad, informou o clube há momentos.

“O capitão do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, não estava a sentir-se bem durante o dia de hoje e foi diagnosticado com uma infeção viral. O doutor do clube confirmou que ele precisa de descansar e ficar em casa. Desta forma, não viajará com a equipara o Iraque, durante o dia de hoje. Desejamos uma recuperação rápida para o nosso capitão”, lê-se no comunicado divulgado esta manhã pelo Al Nassr.

O clube saudita onde joga o craque madeirense enfrenta o Al Shorta Bagdad, no Iraque, esta segunda-feira.