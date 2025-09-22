Ronaldo e Messi fora da lista da Bola de Ouro 2025, mas Portugal está representado

A 69.ª edição da cerimónia da Bola de Ouro, organizada numa parceria entre a UEFA e o Groupe Amaury, proprietário das publicações France Football e L’Équipe, decorrerá hoje em Paris.

Ronaldo e Messi venceram durante mais de uma década, sem qualquer outro jogador ambicionar ao troféu. A ausência das duas lendas do futebol mundial marca uma mudança geracional no prémio mais prestigiado do desporto-rei.Apesar disso, Portugal continua representado entre os candidatos. Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, todos ao serviço do Paris Saint-Germain, integram a lista de finalistas.