MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Ronaldo e Messi fora da lista da Bola de Ouro 2025, mas Portugal está representado

    Ronaldo e Messi fora da lista da Bola de Ouro 2025, mas Portugal está representado
    Cristiano Ronaldo no momento que recebeu a terceira Bola de Ouro da FIFA e soltou o grito que ainda hoje o caracteriza. WALTER BIERI / EPA
Paulo Graça

Jornalista

Desporto
Data de publicação
22 Setembro 2025
12:17
Comentários

A 69.ª edição da cerimónia da Bola de Ouro, organizada numa parceria entre a UEFA e o Groupe Amaury, proprietário das publicações France Football e L’Équipe, decorrerá hoje em Paris.

Ronaldo e Messi venceram durante mais de uma década, sem qualquer outro jogador ambicionar ao troféu. A ausência das duas lendas do futebol mundial marca uma mudança geracional no prémio mais prestigiado do desporto-rei.Apesar disso, Portugal continua representado entre os candidatos. Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, todos ao serviço do Paris Saint-Germain, integram a lista de finalistas.

  • O Museu Cristiano Ronaldo, no Hotel Pestana CR7, na Praça do Mar com as Bola de Ouro
    O Museu Cristiano Ronaldo, no Hotel Pestana CR7, na Praça do Mar com as Bola de Ouro JOANA SOUSA

A 69.ª edição da cerimónia serão distinguidos os melhores jogadores, treinadores, marcadores, guarda-redes e jovens talentos da época 2024/25, tanto no futebol masculino como no feminino. Há ainda prémios para os clubes do ano e um galardão de cariz humanitário.

Para esta edição, foram introduzidas três novas categorias femininas: Troféu Yashin, Troféu Gerd Müller e Troféu Kopa, reforçando o reconhecimento do futebol praticado por mulheres.

Criada em 1956 e atribuída anualmente pela “France Football”, a Bola de Ouro é considerada a distinção individual mais importante do futebol, símbolo de conquistas extraordinárias e talento excecional.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas