Ronaldo e Messi fora da lista da Bola de Ouro 2025, mas Portugal está representado

A 69.ª edição da cerimónia da Bola de Ouro, organizada numa parceria entre a UEFA e o Groupe Amaury, proprietário das publicações France Football e L’Équipe, decorrerá hoje em Paris.
Ronaldo e Messi venceram durante mais de uma década, sem qualquer outro jogador ambicionar ao troféu. A ausência das duas lendas do futebol mundial marca uma mudança geracional no prémio mais prestigiado do desporto-rei.Apesar disso, Portugal continua representado entre os candidatos. Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, todos ao serviço do Paris Saint-Germain, integram a lista de finalistas.
A 69.ª edição da cerimónia serão distinguidos os melhores jogadores, treinadores, marcadores, guarda-redes e jovens talentos da época 2024/25, tanto no futebol masculino como no feminino. Há ainda prémios para os clubes do ano e um galardão de cariz humanitário.
Para esta edição, foram introduzidas três novas categorias femininas: Troféu Yashin, Troféu Gerd Müller e Troféu Kopa, reforçando o reconhecimento do futebol praticado por mulheres.
Criada em 1956 e atribuída anualmente pela “France Football”, a Bola de Ouro é considerada a distinção individual mais importante do futebol, símbolo de conquistas extraordinárias e talento excecional.
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
silviamariamata@gmail.com
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, no Porto, um homem suspeito da prática de crimes de violação e de violência doméstica...
A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa lançou, esta segunda-feira, um novo processo de recrutamento de voluntários para a área de Emergência....
A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação assinala este ano o seu 32.º aniversário, um marco que reflete...
A Estratégia Municipal ‘A Semear Funchal’, lançada em 2023, abrangeu 15 mil pessoas em 320 ações de literacia alimentar e em 50 showcookings. Números avançados...
A candidata do JPP à Câmara de Santa Cruz afirmou, hoje, que pretende continuar a reforçar a equipa da Companha de Bombeiros Sapadores para que a mesma...
O lançamento de redes de saneamento básico nas freguesias da Ribeira da Janela e das Achadas da Cruz é um dos projetos que Olavo Câmara se compromete a...
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana elogiou hoje os reconhecimentos internacionais da Palestina, incluindo Portugal, que, apesar...
Durante a madrugada de hoje, a tripulação da Esquadra 502 - ‘Elefantes’, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo, transportou um doente de...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a investigar um assalto à Igreja do Caniçal, tendo sido confirmada pela Diocese do Funchal a subtração...
O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, defende a necessidade de alargar a abrangência de ação do Gabinete...