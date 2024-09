Cristiano Ronaldo bateu hoje um novo recorde ao atingir a marca dos mil milhões de seguidores nas redes sociais (1.000.000.000).

“Nós fizemos história — 1 BILHÃO de seguidores! Isto é mais do que apenas um número - é um testemunho da nossa paixão, impulso e amor compartilhados pelo jogo e além. Das ruas da Madeira aos maiores palcos do mundo, sempre joguei pela minha família e por vocês, e agora 1 bilhão de nós estamos juntos”, assinala o craque na página oficial do Facebook.

CR7 agradece a todos os que acreditam nele, agradece pelo apoio e garante que “o melhor ainda está por vir”. Promete continuar a ganhar e a fazer história.