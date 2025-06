Romain Correia apresenta-se “de corpo e alma” no regresso ao trabalho do Marítimo

Romain Correia foi um dos jogadores que se apresentou esta segunda-feira para o arranque da nova época do Marítimo, mostrando-se motivado para o novo ciclo do clube verde-rubro. Em declarações aos jornalistas, o defesa-central português nascido em França sublinhou que esta é uma fase de recomeço e que o grupo está concentrado em trabalhar no presente. “Agora estamos num ciclo novo, é um recomeço. O que ficou para trás já passou e estamos focados no presente com muita determinação”, afirmou.

Questionado sobre o novo treinador, Vítor Matos, o verde-rubro referiu ter boas referências, pois falaram “muito bem dele. Estamos entusiasmados e começámos já a trabalhar com ele no campo, a receber o seu apoio”, disse.

Já sobre a época que se avizinha, garantiu que a ambição é máxima, mas que o foco será jogo a jogo.

“Não adianta falar no que vai acontecer em maio, porque não sabemos. O nosso objetivo é pensar a curto prazo, assimilar as ideias do mister e da equipa técnica, e preparar-nos da melhor forma para os desafios que vêm aí.”

O jogador, que recentemente renovou contrato com o clube por mais duas épocas, assumiu também a sua motivação pessoal, pois tem como “objetivo ajudar o Marítimo. Assinei mais dois anos, quero retribuir a confiança do presidente e da direção, e estou aqui de corpo e alma”, finalizou.