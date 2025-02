O CD Ribeira Brava, atual líder da Divisão de Honra de futebol de 11 da Associação de Futebol da Madeira, é mais um apoio formal agora anunciado para a candidatura de Rui Coelho. O conjunto ribeira-bravense é o terceiro clube com maior peso eleitoral na AFM após CS Marítimo e CD Nacional.

Anatólio Gonçalves, que lidera os destinos do clube há quatro anos, anunciou o apoio dos ‘viscondes’ a Rui Coelho, entendendo que “há poucas dúvidas” sobre o que classificou como “um projeto ganhador e conseguiu também um grupo de pessoas diferenciadas para representar os órgãos sociais da AFM”. “Acabou por ser uma escolha simples e estamos agora expectantes por uma nova fase na AFM que será necessariamente diferente e como até aqui muito exigente.”

Já Rui Coelho mostrou-se satisfeito com este apoio, não só pelo peso eleitoral do CD Ribeira Brava, “que é inegável, mas sobretudo pela importância do clube para o concelho da Ribeira Brava e para a Região Autónoma da Madeira, pela dimensão da atividade deste clube e pelos ribeira-bravenses a quem estou ligado”.