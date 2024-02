Depois de começar a perder, o Marítimo embalou e virou o marcador, protagonizado uma ‘Reviravolta categórica’, conforme destaca, hoje, o JM Desporto na capa.

Na I Liga, destaque para a ‘Vitória confortável e liderança à condição’ do Benfica, que venceu o Gil Vicente por 3-0, com mais um jogo do que o Sporting.

Também o jogo do Nacional com o Leixões, no Estádio do Mar, em Matosinhos, foi adiado, devido à falta de policiamento, um tema que abordamos nesta edição.

Na Liga BPI, ‘Marítimo faz frente às campeãs nacionais’. As verde-rubras dificultaram a tarefa do Benfica em Santo António e venderam cara a derrota. Estas são as chamadas, há mais para ler na edição impressa do JM.