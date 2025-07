A Associação Regional de Canoagem da Madeira informou que, devido às condições do mar, os eventos ‘XXXIV Regata de Canoas do Norte’ e a ‘Regata Semana do Mar/II Etapa SIPRE’ foram adiados para data a definir.

O presidente, Viriato Timóteo, em declarações à rádio JM-FM, esclareceu que “não estão reunidas condições para os praticantes, quer das canoas, quer na parte da canoagem”, sendo que estavam envolvidos, nas duas especialidades, cerca de 100 participantes.

”Não há dia concreto, mas estamos a prever realizar as provas no início de setembro”, evidenciou, acrescentando que está a ser avaliada a disponibilidade do calendário, quer dos clubes, quer de outras especialidades que não se realizaram, nomeadamente a pesca desportiva”. “Vamos tentar fazer todos os eventos previstos para hoje numa mesma data a acertar de futuro”, disse.