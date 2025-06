Bom dia!

Seleção portuguesa de sub-21 defronta hoje os Países Baixos (17h00), em jogo dos quartos de final do Europeu de futebol. O avançado madeirense precisa marcar para pelo menos encurtar a distância face a Hugo Almeida, que detém a melhor marca lusa de golos nesta categoria.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda goleada para americano ver. O Benfica goleou ontem os neozelandeses do Auckland City por 6-0, em jogo do Grupo C do Mundial de Clubes de futebol, disputado em Orlando, nos Estados Unidos.

ataque do Nacional carece de três reforços e que Ricardo Henriques deixa verde-rubros.

Rampa do Monte - palco de 'tira-teimas'.

