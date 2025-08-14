Receita de bilheteira do Marítimo-Nacional doada a’Os Especiais

Na sequência da iniciativa promovida na final da Taça da Madeira 24/25, onde a AFM concedeu ao clube vencedor a possibilidade de doar todo o valor obtido da bilhética naquele jogo a uma instituição de solidariedade social, altura em que escolha da AD Pontassolense foi a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Secção Regional da Madeira, o Troféu Cidade do Funchal 2025 conjugou novamente uma componente solidária.
Desta feita, a Associação de Futebol da Madeira decidiu doar uma parte da receita do jogo ao Clube Desportivo “Os Especiais” que se dedica à causa do desporto adaptado para pessoas com limitações. Assim, o jogo disputado no Estádio do Marítimo entre os principais clubes da Região, ambos da cidade do Funchal, Marítimo e Nacional, resultou no valor a doar que ronda os cinco mil euros, valor entregue pelo presidente da AFM, Rui Coelho, a Duarte Sousa Presidente do CD “Os Especiais” e ao secretário da direção José Cardoso.
Na ocasião Rui Coelho referiu: “Mais do que o valor angariado que certamente será muito importante para as pessoas que superam tantas limitações e praticam desporto, é o carácter social que imprimimos a estes eventos, alertando para as necessidades e provações que muitos vivem na nossa sociedade. Uniu-se o futebol profissional madeirense em prol de um ato solidário, pelo que foi muito mais que um jogo de futebol.”
Recorde-se que o vencedor do Troféu, disputado no passado dia 3 de Agosto, foi o Marítimo, mas Rui Coelho assinala “que também é importante unir as equipas mais representativas da Região por estas causas, sendo que elas próprias já desenvolvem várias iniciativas de apoio aos mais desprotegidos, pelo que o resultado não é o mais importante”.
“Queremos agradecer ao Marítimo na pessoa do seu presidente Dr. Carlos André Gomes, aqui representado pelo Vice-Presidente Jorge de Freitas e ao Nacional através do seu presidente Eng. Rui Alves, por aderirem a este evento, reconhecendo o esforço da AFM para conseguir concretizá-lo”, acrescentou o dirigente.
Por seu lado o presidente do CD “Os Especiais”, Duarte Sousa, agradeceu à AFM na pessoa do seu Presidente Rui Coelho, “agradecimento extensível aos dirigentes e adeptos do Marítimo e do Nacional” e explicou “Como se sabe, criar condições para a prática desportiva dos cidadãos com necessidades especiais, é bastante dispendioso, pelo que este valor muito nos irá ajudar”.
Por fim Rui Coelho salientou não saber “se será sempre possível encetarmos estas ações de solidariedade, mas o futebol tem que olhar para a sociedade em geral e esta também deverá olhar para o futebol como factor de inclusão, de promoção da saúde e de dinâmica económica da Região, como aliás tem vindo a acontecer”.
