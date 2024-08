O médio defensivo Diogo Mendes está de saída do Marítimo.

O futebolista viajou no último sábado da Madeira e vai já a caminho da Roménia onde se vai juntar ao seu novo clube que na época passada ficou na 6.ª posição da I Liga Romena.

O JM apurou que o clube romeno decidiu investir 200 mil euros na aquisição de 80% do passe do futebolista, valor que será distribuído entre o Benfica (que ainda tinha direitos desportivos do atleta) e o Marítimo.

Ainda assim os dois clubes manterão 10% cada um do passe do futebolista.