Rampa da Ribeira Brava na estrada a 29 e 30 de agosto

A Rampa Regional da Ribeira Brava vai para a estrada nos dias 29 e 30 de agosto e promete muita adrenalina. O programa arranca com a Prova Espetáculo na noite de sexta-feira, às 21h, num trajeto que percorre a baixa da vila.

No sábado, dia 30, o alcatrão vai aquecer com a habitual competição entre os pilotos, proporcionando momentos de adrenalina nas zonas altas do concelho.

24 equipas inscritas prometem espetáculo no asfalto. O traçado da prova começa na Estrada do Parque Empresarial, passa pela Estrada do Lugar da Serra, Estrada das Fontes e termina na Estrada do Boqueirão. Ao longo do dia haverá quatro subidas oficiais.

Durante a apresentação da prova realizada esta tarde, o presidente da Câmara Municipal destacou a importância do desporto automobilístico para o concelho, sobretudo na “dinamização do comércio local e dos serviços paralelos” que têm registado uma grande procura. Recordou que há comerciantes nas zonas altas que fazem “das tripas coração para manterem as portas abertas”, pelo que este evento acaba por ser uma mais-valia.

“Continua a ser uma mais-valia para a Ribeira Brava realizar anualmente a rampa regional”, referiu Ricardo Nascimento, salientando que se há procura significa que há gente interessada. “Não é de agora que o automobilismo mobiliza muita gente. Basta ver as pessoas que o acompanham, desde equipas, pilotos, mecânicos, apoiantes e uma série de pessoas ligadas à modalidade que fazem desta prova um evento de destaque no concelho da Ribeira Brava”, frisou.

A ideia é dispersar o evento e levá-lo a diferentes sítios do concelho para dar a conhecer o que de melhor há para oferecer. Assim, a rampa passa pelas zonas altas das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário, percorrendo diversas localidades.

Nascimento agradeceu o dinamismo e o trabalho de José Canha, da secção de automobilismo do CD Nacional e mostrou-se orgulhoso por ter reativado o desporto automóvel no concelho.

“Tudo o que decidi nestes 12 anos foi a pensar no melhor para a minha terra e a Ribeira Brava fica a ganhar com o desporto automóvel”.

A prova é organizada pelo CD Nacional e CMRB e ambas as entidades apelaram a todos os espetadores para que assistam à prova em segurança e respeitem as orientações da organização.