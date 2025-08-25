Rampa da Ribeira Brava na estrada a 29 e 30 de agosto

A Rampa Regional da Ribeira Brava vai para a estrada nos dias 29 e 30 de agosto e promete muita adrenalina. O programa arranca com a Prova Espetáculo na noite de sexta-feira, às 21h, num trajeto que percorre a baixa da vila.
No sábado, dia 30, o alcatrão vai aquecer com a habitual competição entre os pilotos, proporcionando momentos de adrenalina nas zonas altas do concelho.
24 equipas inscritas prometem espetáculo no asfalto. O traçado da prova começa na Estrada do Parque Empresarial, passa pela Estrada do Lugar da Serra, Estrada das Fontes e termina na Estrada do Boqueirão. Ao longo do dia haverá quatro subidas oficiais.
Durante a apresentação da prova realizada esta tarde, o presidente da Câmara Municipal destacou a importância do desporto automobilístico para o concelho, sobretudo na “dinamização do comércio local e dos serviços paralelos” que têm registado uma grande procura. Recordou que há comerciantes nas zonas altas que fazem “das tripas coração para manterem as portas abertas”, pelo que este evento acaba por ser uma mais-valia.
“Continua a ser uma mais-valia para a Ribeira Brava realizar anualmente a rampa regional”, referiu Ricardo Nascimento, salientando que se há procura significa que há gente interessada. “Não é de agora que o automobilismo mobiliza muita gente. Basta ver as pessoas que o acompanham, desde equipas, pilotos, mecânicos, apoiantes e uma série de pessoas ligadas à modalidade que fazem desta prova um evento de destaque no concelho da Ribeira Brava”, frisou.
A ideia é dispersar o evento e levá-lo a diferentes sítios do concelho para dar a conhecer o que de melhor há para oferecer. Assim, a rampa passa pelas zonas altas das freguesias da Ribeira Brava e do Campanário, percorrendo diversas localidades.
Nascimento agradeceu o dinamismo e o trabalho de José Canha, da secção de automobilismo do CD Nacional e mostrou-se orgulhoso por ter reativado o desporto automóvel no concelho.
“Tudo o que decidi nestes 12 anos foi a pensar no melhor para a minha terra e a Ribeira Brava fica a ganhar com o desporto automóvel”.
A prova é organizada pelo CD Nacional e CMRB e ambas as entidades apelaram a todos os espetadores para que assistam à prova em segurança e respeitem as orientações da organização.
O calor de agosto continua a fazer-se sentir como é normal nesta época, os avisos que a meteorologia anuncia, não são mais do que o confirmar de que estamos...
Estamos num momento controverso, no que respeita, às decisões e propostas colocadas na mesa pelo fantástico governo português eleito pelo povo!
E claro...
Há gente que arranja desculpa para tudo. O meu pai, por exemplo, gosta que o sirvam. Invariavelmente, a minha mãe faz-lhe o prato. E igualmente de forma...
silviamariamata@gmail.com
Sempre me pelei com um medo medonho dessas cadelas. Lembro-me da senhora Virgínia “dei Lopes” contar histórias de feiticeiras, de pé, junto ao jardinzinho,...
Lembram-se daqueles domingos de verão feitos de dias grandes, preenchidos com almoços caseiros em família, tardes de conversas longas e biscas com sinais...
A responsabilidade pelo momento que vivemos é, inevitavelmente, coletiva.
Não é fruto de um dia, nem de um só partido, nem apenas de quem nele votou. É...
Esta semana marcou o limite para a entrega de listas às Eleições Autárquicas. Assistiu-se ao habitual desfile de candidatos, com direito às fotografias...
DO FIM AO INFINITO
Eu e a minha irmã desmanchávamos todos os brinquedos que nos ofereciam quando éramos miúdos. Todos sem exceção. Não se tratava de destruir, mas de desconstruir,...
Recentemente li a Ordem Mundial de Henry Kissinger. Nesse estudo, o ex-secretário de Estado dos EUA explora a história das relações internacionais, tomando...
A catástrofe que assolou Cabo Verde a 11 de agosto de 2025, em particular a ilha de São Vicente, deixou um rasto de destruição e de dor que não nos pode...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
A Rampa Regional da Ribeira Brava vai para a estrada nos dias 29 e 30 de agosto e promete muita adrenalina. O programa arranca com a Prova Espetáculo na...
As autoridades brasileiras declararam hoje “situação crítica de escassez” de água nos rios Juruá e Purus, dois importantes afluentes do Amazonas que nascem...
O Presidente dos Estados Unidos (EUA) disse hoje que quer reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante uma reunião em Washington, nos EUA,...
O homem que agrediu esta madrugada a mulher, num episódio de violência doméstica que foi filmado por câmaras de vigilância e amplamente partilhado nas...
Nos próximos dias prevêem-se levadias com subidas da maré acima do nível normal.
Assim sendo, a Frente MarFunchal recomenda a todos os banhistas cautela...
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) manifestou-se hoje preocupada com o aumento de vagas para os cursos de Medicina, afirmando que têm...
As Festas de São Vicente são um dos maiores eventos de índole cultural, recreativo e até desportivo do concelho de São Vicente e da Madeira, onde ao longo...
Um lobo marinho atacou as bóias com peixe de três pescadores, no passado domingo, quando estes se encontravam a praticar caça submarina, na zona da Quinta...
A Associação Nacional Movimento TVDE (ANM‑TVDE) manifestou hoje a sua “profunda preocupação” face a “dois acontecimentos recentes” registados na Madeira,...
O presidente do Governo Regional elogiou, hoje, o sucesso dos sucessivos executivos de São Vicente. Miguel Albuquerque, que falava na cerimónia dos 281...