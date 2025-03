Rampa da Ponta do Sol: Filipe Freitas e Daniel Figueiroa desistem após problemas mecânicos

As duas primeiras subidas oficiais da Rampa da Ponta do Sol chegaram ao fim, com Dinarte Nóbrega a vencer a primeira e Gregório Faria a destacar-se na segunda. No entanto, a competição ficou marcada pela desistência de Filipe Freitas e Daniel Figueiroa, que não conseguiram completar nenhuma das subidas oficiais.

A dupla já tinha enfrentado dificuldades ao falhar a segunda subida de reconhecimento e, devido a problemas mecânicos, viu-se impossibilitada de continuar em prova. Esta situação foi um revés significativo para os pilotos, que se viram obrigados a abandonar a competição prematuramente.

Na liderança, após duas subidas, está Gregório Faria, com um tempo total de 07:11,504. Atrás de si, a dupla João Silva e Luís Rodrigues ocupa a segunda posição, a mais de 26 segundos de distância, também com duas subidas concluídas. Entretanto, o campeão e piloto com a melhor marca na primeira subida oficial optou por não participar na segunda, concentrando-se na preparação do seu regresso na terceira subida oficial.

Apesar do infortúnio de Filipe Freitas e Daniel Figueiroa, a organização e equipas de apoio estão a prestar toda a assistência necessária, garantindo que os pilotos recebem o suporte adequado.