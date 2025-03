Rampa da Ponta do Sol com 51 inscritos

A Rampa da Ponta do Sol, que se disputa já este fim de semana, conta com 51 equipas inscritas.

No lote de inscritos, destaca-se a participação de João Silva e Luís Rodrigues, que querem testar o Skoda Fabia Rally2 Evo para a época de ralis, que se inicia a 14 e 15 de março, com o Rali do Marítimo.

Outros nomes como Rui Pinto, Miguel Andrade e João Martins são também destaques na competição.

Confira a lista de inscritos aqui.