Bom dia!

Prova vai para a estrada amanhã com duas subidas de reconhecimento e quatro oficiais. Há 32 inscritos, mas a luta pelo pódio promete ser renhida entre os suspeitos do costume: Gregório Faria e Dinarte Nóbrega. Vítor Sá estreia-se no Alpine. Esta noite há ‘treino’ no centro da freguesia.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Nacional sonha carimbar permanência domingo. João Aurélio desejado no balneário para transmitir confiança.

Quanto à II Liga, Ivo Vieira não sabe se fica no Marítimo. Na véspera do jogo com o Torreense, o treinador confessa que ainda não pensa na próxima época.

Saiba ainda que Sérgio Conceição já conhece adversário da Taça de Itália.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!

Bom dia! Bom feriado!