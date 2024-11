Pelo menos uma das quatro viaturas cujos proprietários não chegaram a tempo de as retirar da Avenida do Mar, por causa do Rally Madeira Legend, vai ser rebocada pela PSP, que se encontra no local desde as 8h a tentar evitar este procedimento, contactando todos os donos dos veículos que ali se encontravam.

À hora que a nossa equipa de reportagem chegou ao local, em frente ao Palácio de São Lourenço, estavam sete. Neste momento, são quatro mas só uma deverá ser afastada para outra zona da via. A Câmara do Funchal publicou um edital a informar para a circunstância de a estrada ter de estar livre a partir das 12h30. Contudo, alguns automobilistas não sabiam e, ao que apurou o Jornal, pelo menos um deles está no Porto Santo.

As movimentações da PSP são acompanhadas por muitos turistas que passam, a pé, na estrada que já está encerrada ao trânsito.