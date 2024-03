Miguel Nunes confirmou o favoritismo no Rali do Marítimo/Município de Machico e entrou a ganhar no arranque do campeonato de ralis. João Silva ficou satisfeito com o 2.º lugar e Miguel Caires resignou-se com a 3.ª posição.

Além deste assunto que faz manchete na capa desportiva do JM deste domingo, pode ler sobre aquilo que aconteceu no jogo entre o Nacional e o Académico de Viseu. Desperdício penalizador é o título da crónica que destaca que os alvinegros perderam dois pontos na receção ao Académico de Viseu. Empate (1-1) explicado com um erro de arbitragem, mas também pela ineficácia ofensiva do conjunto madeirense.

Entretanto, o Marítimo quer entregar a fatura ao Tondela.

Fábio Pereira exige resposta positiva dos atletas apesar do adversário impor cuidados acrescidos.

No Campeonato de Portugal, a Camacha vê fugir o sonho da subida.

Tenha uma boa semana e não se esqueça que hoje é dia de ir votar para as Legislativas Nacionais.