O piloto João Silva esteve em grande no Rali de São Vicente, prova que venceu, deixando Miguel Caires no 2.º lugar da geral. O líder do regional de ralis, Miguel Nunes, abandonou devido a despiste. A manchete da capa desportiva do JM deste domingo pode ser lida em duas páginas: 28 e 29.

Do Rali para o futebol, refira-se que está tudo a postos para a festa, uma vez que o Sporting venceu (3-0) ontem o Portimonense e pode celebrar hoje o título nacional caso o Benfica não ganhe em Famalicão.

Na II Liga, a um passo do sonho ou do pesadelo: é assim que estão Nacional e Marítimo, obrigados a vencer de forma a não complicar as contas da subida de divisão. Os verde-rubros jogam pela manhã em Penafiel. Os alvinegros recebem o Porto B ao início da tarde.

Ainda no que se refere ao futebol, destaque para o facto de o Dragão ter cumprido, ontem, em Chaves. O FC Porto triunfou (3-0) pela primeira vez na era Villas-Boas e sentenciou praticamente a despromoção do Chaves.

A capa desportiva deste domingo do seu jornal dá conta ainda de que, no andebol feminino, o Benfica fez xeque-mate ao título na Madeira.

Tenha um bom domingo!