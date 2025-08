Diego Ruiloba foi o piloto mais rápido na segunda abordagem ao troço da Calheta. João Silva, que entrou para a última secção do rali a 1,9 segundos da liderança, está agora a já 7,2 segundos do lugar ocupado pelo espanhol, que tem agora estrada aberta para vencer pela segunda vez consecutiva a prova rainha do automobilismo madeirense.

Kris Meeke fez o segundo melhor tempo nesta classificativa, seguido de Miguel Nunes, que foi o terceiro mais rápido.