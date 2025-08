Arrancou já o terceiro e último dia de competição na 66.ª edição do Rali da Madeira, com a primeira passagem pelo renovado troço da Ponta do Sol a deixar tudo relançado na luta pelos primeiros lugares.

Diego Ruiloba, que fechou o segundo dia na frente, teve um arranque muito abaixo do esperado na oitava classificativa do programa da prova, fazendo apenas o sexto melhor tempo (9:53.5).

João Silva, o segundo da geral, procurava atacar a primeira posição e ganhou mesmo 1,7 segundos ao espanhol, mas um toque sofrido durante a classificativa impediu-o de fazer ainda melhor e poderá ter implicações no que resta da prova. Neste traçado, o madeirense alcançou o terceiro melhor tempo (9:51.8), ficando apenas atrás de Miguel Nunes (9:49.9) e de Simone Campedelli (9:46.2), que foi o mais rápido e que foi quem ficou com mais razões para sorrir.

O italiano, que é terceiro da geral, encurtou e muito as distâncias para os dois primeiros lugares. Depois de um início frustrante no segundo dia de competição, Campedelli parece apostado em regressar ao bom andamento e pode estar relançado o Rali da Madeira.