À semelhança do que tinha acontecido na manhã desta sexta-feira, João Silva tornou a ser o mais rápido na segunda passagem pelo Campo de Golfe, estabelecendo um novo recorde no troço. Ainda assim, o madeirense segue no segundo lugar da geral, atrás de Diego Ruiloba, líder do Rali da Madeira, que fez o segundo melhor tempo nesta que é a quinta classificativa da prova.

No arranque da terceira secção do rali, João Silva (Toyota GR Yaris Rally2) averbou um tempo de 6:48.1, tirando 2,3 segundos ao recorde que tinha sido estabelecido no ano passado por Diego Ruiloba. O espanhol (Citroën C3 Rally2) concluiu o troço em 6:48.8, o mesmo temp oque Simone Campedelli.