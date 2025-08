Depois de triunfar em 2024, o espanhol Diego Ruiloba, num Citroën C3 Rally2, voltou a vencer o Rali da Madeira. Na segunda posição ficou o madeirense João Silva, com Toyota GR Yaris Rally2, o único a rivalizar com o vencedor. O posto mais baixo do pódio é ocupado pelo italiano Simone Campedelli em Skoda Fabia RS Rally2.