Um acidente em cadeia num túnel da Via Expresso, em Machico, deixou dois pilotos fora do Rali Município de Machico.

Ao que foi possível apurar, Filipe Freitas e Emanuel Martins foram ‘apanhados’ nesse acidente, impossibilitando a continuidade na prova.

Na origem do embate em cadeia esteve um camião, parado com avaria, no túnel, com as viaturas de rali a abrandarem, originando o incidente, que envolveu também mais duas viaturas particulares.