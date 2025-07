O Dispositivo Integrado de Proteção e Socorro, mobilizado preventivamente para o Rali da Madeira 2025, que decorre até sábado, envolve 923 operacionais e 59 veículos dos diferentes Agentes de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com um comunicado da Proteção Civil, a coordenação da componente safety do dispositivo, está a cargo do Comando Regional de Operações de Socorro, num dispositivo integrado que conta com meios de todos os Corpos de Bombeiros da RAM, da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), do Corpo de Polícia Florestal, em articulação permanente com a componente de security da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No terreno, adianta a mesma fonte, estão pré-posicionados meios de intervenção especializados nas áreas de salvamento e desencarceramento, emergência pré-hospitalar e combate a incêndios (urbano e rural), permitindo uma resposta antecipada e eficaz nas diferentes vertentes da emergência.

Junto à Direção da prova, foi instalado um Posto de Comando Operacional, com o objetivo de garantir um efetivo controlo dos meios e recursos e uma resposta oportuna a qualquer ocorrência na área de interesse do evento, bem como uma plena articulação com as unidades de saúde.

Para sustentar os mecanismos de coordenação, comando e controlo, determinantes para os diferentes níveis de atuação do Sistema de Gestão de Operações (SGO), foi implementado um plano de comunicações através da rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), acrescenta o Serviço Regional de Proteção Civil.