A Guardia Civil concluiu que “as causas mais prováveis” do acidente que vitimou Diogo Jota e André Silva terão sido “um problema com uma roda do carro e excesso de velocidade”, diz a CNN-Portugal, remetendo para notícias avançadas pela imprensa espanhola.

O jornal El Mundo dá conta de que a Brigada de Trânsito do Comando de Zamora da Guarda Civil determinou que as causas mais prováveis do acidente se devem, como foi inicialmente avançado, “a um problema numa roda do veículo e a uma velocidade excessiva”.