Presidente do Marítimo confiante numa época melhor e garante reforços para o ataque

Questionado sobre um eventual regresso imediato do Marítimo à Primeira Liga, Carlos André Gomes defendeu que o clube deve pensar passo a passo. Segundo explicou, a ideia passa por ganhar cada jogo e redefinir objetivos à medida que a época for decorrendo. “Não vale a pena estarmos a pensar dez jogos à frente se ainda temos um para disputar”, referiu.

Relativamente ao plantel, o presidente confirmou que estão previstos reforços, nomeadamente para o setor ofensivo, que considera ter sido uma das principais carências da última temporada. Há contratações já fechadas, mas que ainda não podem ser anunciadas por estarem em processo de conclusão contratual com os clubes de origem. Revelou que chegarão tanto jogadores nacionais como estrangeiros, sobretudo para as posições de ponta de lança.

No primeiro dia de trabalho do Marítimo para a época 2025/26, esta segunda-feira, o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, mostrou-se confiante de que a nova temporada será bastante melhor do que a anterior. O dirigente verde-rubro destacou que o essencial é haver “compromisso de toda a estrutura para com a equipa de futebol”, garantindo que, trabalhando com qualidade e competência, os resultados irão surgir naturalmente, “jogo a jogo”.

Sobre a questão do investidor, o presidente lembrou que o futuro do processo será decidido pelos sócios na Assembleia Geral marcada para 18 de julho, garantindo transparência total em relação ao negócio. “O investidor será forte, se os sócios assim o entenderem”, disse, acrescentando que até essa data tudo será explicado detalhadamente no site do clube, com espaço para esclarecimento de dúvidas dos sócios.

Em relação ao futuro de Fábio China, capitão do Marítimo, Carlos André Gomes revelou que o clube está a conversar com o jogador sobre a possibilidade de integrar a estrutura técnica.

No entanto, frisou que, caso este opte por continuar a carreira de futebolista, terá sempre o apoio do Marítimo. “O Fábio China é uma pessoa da casa e terá sempre as portas abertas”, assegurou.