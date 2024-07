Portugal sagrou-se hoje campeão europeu de sub-17 de hóquei em patins pela 15.ª vez, ao vencer a Espanha, por 5-2, em Olot, em Girona, ao recuperar de uma desvantagem para reconquistar o título que fugia desde 2017.

No Pavilhão Josep Jou, em Olot, os espanhóis, pentacampeões europeus, até entraram bem, com um golo de Marc Orús, aos 11 minutos, mas a seleção lusa não acusou a desvantagem e chegou ao empate por João Almeida, aos 13, com um remate forte.

Com os guarda-redes Bruno Torres e Marti Pallejà em evidência, anulando as sucessivas situações de perigo para as suas balizas, Portugal chegou à vantagem com um golo de Martim Nunes, aos 27 minutos, concretizando a reviravolta no marcador.

Aos 37 minutos, tirando partido do espaço permitido pela formação espanhola, lançada na procura do empate, Portugal aumentou para 3-1 por Tomás Almeida e para 4-1 por Samuel Araújo, na conversão de um livre direto com uma ‘picadinha’.

Com a ‘mão’ praticamente no troféu que conquistou pela última vez em 2017 e que se encontrava na posse da Espanha, a seleção lusa ainda elevou para 5-1 no derradeiro minuto de jogo por Martim Nunes e sofreu também o 5-2 na conversão de um livre direto por Nico Sama.

Portugal conquista em Olot, em Girona, o seu 15.º título da categoria, que tem em Espanha o país mais titulado, com 22, em 43 edições. A Itália fecha o pódio de vencedores com seis triunfos.

Para chegar à final, Portugal deixou pelo caminho nas meias-finais a França (6-2) e nos quartos de final a Áustria (9-0), após ter terminado na primeira posição do Grupo A, com vitórias frente a Itália (3-1) e França (6-0) e um empate a 1-1 com a Espanha.

O terceiro lugar foi alcançado pela Itália, que venceu por 3-2 a França, quarta classificada. No jogo de definição dos lugares seguintes, a Alemanha foi quinta ao vencer por 1-0 a Suíça (sexta) e a Inglaterra sétima após vencer por 3-0 a Áustria (oitava).