A seleção portuguesa de futebol de sub-21 foi hoje afastada do Europeu da categoria, ao ser derrotada pelos Países Baixos por 1-0, no encontro dos quartos de final, no qual esteve em superioridade numérica desde os 21 minutos.

Em Zilina, na Eslováquia, um golo de Ernest Poku, aos 84 minutos, ditou o afastamento de Portugal, que procurava a quinta presença em meias-finais da competição.

A seleção orientada por Rui Jorge jogou em superioridade numérica desde os 21 minutos, após a expulsão de Ruben van Bommel, e viu Geovany Quenda atirar ao poste na conversão de uma grande penalidade, aos 31 minutos.

Portugal, que somou na Eslováquia a sua 10.ª participação e terceira consecutiva, já foi finalista vencido em 1994, 2015 e 2021.