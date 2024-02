Portugal eliminado pela França no Mundial masculino de equipas de ténis de mesa

A seleção masculina portuguesa de ténis de mesa foi hoje eliminada nos quartos de final do Mundial por equipas, ao perder com a França, por 3-1, em Busan, na Coreia do Sul.

Já com o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024 assegurado, Portugal, 7.º do ranking mundial, procurava qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de um Mundial, mas acabou derrotado pela França, quarta.

No primeiro encontro da eliminatória, Marcos Freitas, 19.º do mundo, somou a sua oitava vitória em outros tantos encontros no Mundial, ao vencer Alexis Lebrun (21.º), por 3-1 (12-14, 14-12, 11-9 e 11-6.

O mais jovem dos irmãos Lebrun, o jovem Felix, de apenas 17 anos e 6.º do ranking mundial, igualou a eliminatória, ao vencer Tiago Apolónia (49.º), por 3-0, com os parciais de 11-6, 11-8 e 11-9.

Simon Gauzy (30.º) colocou os gauleses em vantagem, ao vencer João Geraldo (41.º), por 3-1 (11-9, 5-11, 11-7 e 11-7).

Marcos Freitas viu o seu percurso perfeito em Busan ser interrompido pelo jovem prodígio Felix Lebrun, que colocou a França nas meias-finais, ao vencer por 3-1 (5-11, 11-5, 11-6 e 11-8).