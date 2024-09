A seleção portuguesa recebe hoje a sua congénere escocesa, a partir das 19h45 no Estádio da Luz, em Lisboa, com Roberto Martínez a operar algumas alterações no onze da Equipa das Quinas.

São titulares: Diogo Costa; Nelson Semedo, António Silva, Ruben Dias e Nuno Mendes: João Paulinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Diogo Jota e Rafael Leão.

Para além de Ronaldo, saem do onze Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Vitinha.