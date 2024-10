A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a congénere francesa, por 6-3, na segunda ronda da última fase de grupos da qualificação, e já assegurou um lugar no Campeonato do Mundo de 2025.

Ainda assim, foram os gauleses que entraram melhor no desafio, chegando à vantagem de dois golos aos seis minutos do encontro por intermédio de Lassami, mas dois minutos depois a igualdade foi reposta, com golos de Miguel Pintado - de pontapé de bicicleta - e Jordan Santos.

E aos 11 minutos chegou a reviravolta, com um golo que parecia uma cópia do primeiro da equipa das ‘quinas’, com Pintado a repetir a manobra acrobática para o conjunto português.

Ainda antes do intervalo, Portugal fez o quarto, graças a uma recarga oportuna de Bernardo Lopes após um remate forte de André Lourenço ser travado por um defensor gaulês.

Já no segundo tempo, Bê Martins, quase no meio do campo, tirou um adversário do caminho, e colocou a bola no ângulo superior esquerdo francês, sem hipóteses de defesa para Guerin.

E, depois, houve outro golo de longe, desta feita pelo guardião Pedro Mano, que atirou forte, de pé direito, e fez o sexto para as cores portuguesas, com o capitão francês, Quentin Gosselin, ainda a reduzir de livre direto, levando a partida a 6-3 para o último e derradeiro tempo, durante o qual o marcador não se alterou.

No sábado, Portugal mede forças com a Espanha, às 15:45 portuguesas, para discutir o primeiro lugar no agrupamento 2.

Com os seis pontos somados pelos comandados de Mário Narciso, após a vitória da véspera sobre a Polónia, o apuramento para o próximo mundial está garantido, com a prova marcada para Vitória, nas Seychelles (01 a 11 de maio de 2025), onde Portugal vai tentar repetir as conquistas e 2015 e 2019.