Projeto do município, em parceria com o Centro Desportivo e Cultural do Porto Moniz, é inaugurado no próximo dia 18. ‘Porto Moniz ganha centro de trail’ é o destaque do JM Desporto desta quinta-feira.

Na II Liga, ‘Marítimo com força para reviravoltas’, é outro destaque. Verde-rubros já conseguiram recuperar de resultados negativos por três ocasiões.

Na mesma liga, ‘Alvinegros atravessam melhor série da época’, é o título. O conjunto orientado por Tiago Margarido está a dez jogos sem perder.

Destaque para Cristiano Ronaldo que ontem bisou e colocou o Al Nassr na final da Taça do Rei da Arábia Saudita. O duelo será também entre dois treinadores portugueses, Luís Castro (Al Nassr) e Jorge Jesus (Al Hilal).

Ontem, houve jogo grande da Champions. O Dortmund venceu o PSG por 1-0 e está na frente da eliminatória. ‘Alemães com vantagem mínima’ é a chamada de capa.